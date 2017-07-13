У центрі Києва автомобіль збив поліцейського. ВІДЕО

В Києві на перехресті Грушевського та Шовковичної збили поліцейського. Чоловік, кажуть очевидці - саме переходив дорогу начебто на зелений сигнал світлофора, але водій легковика чомусь не зупинився і машина збила пішохода у формі. Добре, що швидкість автомобіля була невелика. Тому травми, які отримав полісмен – не загрожують життю.

Телеканал ЧП.INFO