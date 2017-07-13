У центрі Києва автомобіль збив поліцейського. ВІДЕО
У центрі Києва автомобіль збив поліцейського. ВІДЕО
В Києві на перехресті Грушевського та Шовковичної збили поліцейського. Чоловік, кажуть очевидці - саме переходив дорогу начебто на зелений сигнал світлофора, але водій легковика чомусь не зупинився і машина збила пішохода у формі. Добре, що швидкість автомобіля була невелика. Тому травми, які отримав полісмен – не загрожують життю.
|
13.07.2017 | 06:30
|
12.07.2017 | 23:15
|
12.07.2017 | 22:45
|
12.07.2017 | 22:15
|
12.07.2017 | 21:45
|
12.07.2017 | 21:15
|
12.07.2017 | 20:45
|
12.07.2017 | 20:15
|
12.07.2017 | 19:51
|
12.07.2017 | 06:45
|
12.07.2017 | 06:30
|
12.07.2017 | 00:04
|
11.07.2017 | 23:15
|
11.07.2017 | 22:45
|
11.07.2017 | 22:15
|
11.07.2017 | 21:45
-
- 1 з 803
- ››