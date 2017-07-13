На Харківщині СБУ викрила потужний канал контрабанди зброї. ВІДЕО

На Харківщині СБУ викрила потужний канал контрабанди зброї. ВІДЕО

07:02 13.07.2017

Функціонування потужного каналу контрабанди вогнепальної зброї в Україну викрила на Харківщині Служба безпеки України за процесуальним керівництвом прокуратури.

До складу міжнародного злочинного угруповання, причетного до організації збройної контрабанди, входили як громадяни України, так і громадяни декількох країн Європи, а також особи з подвійним громадянством. Зловмисники незаконно ввозили бойові пістолети відомих іноземних виробників, маскуючи їх під пістолети для відстрілу патронів Флобер калібру 4 мм, не заборонених до перевезення через державний кордон. В Україні контрабандна зброя реалізовувалася через Інтернет.

Співробітники спецслужби за сприяння Державної фіскальної служби затримали двох контрабандистів під час спроби незаконного ввезення 43-х пістолетів марок "Glock", "Beretta", "Colt", "Browning", "CZ", "Astra", "Bersa".

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів справи і у сховищах зловмисників вилучено ще майже 300 одиниць пістолетів, автоматів та кулеметів іноземного та вітчизняного виробництва, комплектуючі до вогнепальної зброї, знаряддя для її переробки, банківські картки. Придатність вилученої зброї до стрільби бойовими набоями буде визначена експертними дослідженнями.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 (контрабанда вогнепальної зброї) та ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Харківщині СБУ викрила потужний канал контрабанди зброї. ВІДЕО
На Харківщині СБУ викрила потужний канал контрабанди зброї. ВІДЕО
13.07.2017 | 07:02
В Одесі на хабарі впіймали двох поліцейських. ВІДЕО
В Одесі на хабарі впіймали двох поліцейських. ВІДЕО
13.07.2017 | 06:45
У центрі Києва автомобіль збив поліцейського. ВІДЕО
13.07.2017 | 06:30
В Запорізькій області школяр впав у кому після стрибка у воду. ВІДЕО
В Запорізькій області школяр впав у кому після стрибка у воду. ВІДЕО
12.07.2017 | 23:15
Українські поліцейські співпрацюватимуть з іноземними колегами. ВІДЕО
Українські поліцейські співпрацюватимуть з іноземними колегами. ВІДЕО
12.07.2017 | 22:45
Кількість пожеж у Києві зростає. ВІДЕО
Кількість пожеж у Києві зростає. ВІДЕО
12.07.2017 | 22:15
За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО
За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО
12.07.2017 | 21:45
В Росії на викрадений паспорт українця зареєстрували пропагандистські сайти. ВІДЕО
В Росії на викрадений паспорт українця зареєстрували пропагандистські сайти. ВІДЕО
12.07.2017 | 21:15
Петро Порошенко сподівається на міжнародних спеціалістів у розслідуванні вбивства Шеремета. ВІДЕО
Петро Порошенко сподівається на міжнародних спеціалістів у розслідуванні вбивства Шеремета. ВІДЕО
12.07.2017 | 20:45
На Київщині прямо на АЗС вибухнула автівка. ВІДЕО
На Київщині прямо на АЗС вибухнула автівка. ВІДЕО
12.07.2017 | 20:15
Нічна сварка у Києві закінчилася стріляниною та погонею. ВІДЕО
Нічна сварка у Києві закінчилася стріляниною та погонею. ВІДЕО
12.07.2017 | 19:51
18-річний юнак вдарив ножем свою 15-річну кохану у Дніпрі. ВІДЕО
18-річний юнак вдарив ножем свою 15-річну кохану у Дніпрі. ВІДЕО
12.07.2017 | 06:45
Шестеро зловмисників побили підприємця на Одещині. ВІДЕО
Шестеро зловмисників побили підприємця на Одещині. ВІДЕО
12.07.2017 | 06:30
Кримінальний дует торгівців метадоном затримано на Черкащині. ВІДЕО
Кримінальний дует торгівців метадоном затримано на Черкащині. ВІДЕО
12.07.2017 | 00:04
У Черкасах через 7,5 років чоловіка нарешті випустили з СІЗО. ВІДЕО
У Черкасах через 7,5 років чоловіка нарешті випустили з СІЗО. ВІДЕО
11.07.2017 | 23:15
РНБО планує впровадити біометричний контроль для іноземців. ВІДЕО
РНБО планує впровадити біометричний контроль для іноземців. ВІДЕО
11.07.2017 | 22:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.