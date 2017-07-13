Поліція Миколаєва оприлюднила відео, зняте винуватцями смертельної ДТП. ВІДЕО

10 липня о 01:00 біля будинку № 148 по пр. Центральному водій автомобіля «Daewoo Lanos», значно перевищив швидкість та скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 41-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Водій та його пасажири, скоївши ДТП, одразу з місця злочину втекли, переховуючись у найближчих дворах житлових будинків. Громадяни, які стали свідками автопригоди, намагались самотужки затримати молодиків, які у розтіч тікали від покинутого транспортного засобу. Одного, із втікачів, власника транспортного засобу, перехожі наздогнали та тримали до приїзду працівників патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Центрального відділу поліції ГУНП України у Миколаївській області, інші – ж зникли у невідомому напрямку.

Невдовзі поліцейські встановили та розшукали ще чотирьох осіб, місцевих мешканців, які перебували в зазначеному автомобілі, серед яких і 24-річний водій.

Правоохоронці з’ясували, що за декілька годин до трагічної події компанія молодих людей прямо на капоті авто розпивали алкогольні напої, курсуючи після чого містом на великій швидкості. Свої розваги молоді люди фільмували на камеру мобільного телефону, при цьому один із товаришів запевнив друзів, що у разі, якщо вони захмелілі потраплять у поле зору поліцейських, то він усе зможе … «вирішити».

Зафіксували на відео й саму трагедію.

На записі чутно, що молоді люди обговорюють швидкість руху їхнього авто – 160 км/год, а також видно, як проїжджають на червоний сигнал світлофора. Побачивши проблискові маячки автомобіля патрульної поліції, змінили напрямок руху, нецензурно висловившись в бік правоохоронців.

Зловмисник був затриманий у порядку ст.208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого».

За узгодженням із органами прокуратури слідчим підготовлено клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу затриманому у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування, в ході якого будуть встановлені усі обставини вказаної дорожньо-транспортної події.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області