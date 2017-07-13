На Дніпропетровщині СБУ затримала підполковника поліції на хабарі. ВІДЕО
На Дніпропетровщині СБУ затримала підполковника поліції на хабарі. ВІДЕО
Начальника одного з відділів управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою НП.
Підполковник поліції вимагав 1 000 доларів від місцевої мешканки за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності за крадіжку.
Правоохоронці затримали здирника біля його оселі після отримання неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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