На Дніпропетровщині СБУ затримала підполковника поліції на хабарі. ВІДЕО

На Дніпропетровщині СБУ затримала підполковника поліції на хабарі. ВІДЕО

18:00 13.07.2017

Начальника одного з відділів управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою НП.

Підполковник поліції вимагав 1 000 доларів від місцевої мешканки за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Правоохоронці затримали здирника біля його оселі після отримання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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