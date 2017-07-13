На Дніпропетровщині СБУ затримала підполковника поліції на хабарі. ВІДЕО

Начальника одного з відділів управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою НП.

Підполковник поліції вимагав 1 000 доларів від місцевої мешканки за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Правоохоронці затримали здирника біля його оселі після отримання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ