На Черкащині блискавка вразила одразу трьох людей. ВІДЕО

На Черкащині блискавка вразила одразу трьох людей. ВІДЕО

13:22 13.07.2017

На полі поряд із селом Кузьмина Гребля, під час грози блискавка влучила у групу з трьох людей.

Трагедія сталася, коли родина, - 38 річний чоловік, його 35 - річна дружина та 15 - річний син, збирали на полі огірки.

Внаслідок події чоловік та молода жінка загинули на місці. Травмованого юнака, у критичному стані було терміново доставлено до реанімаційного відділення Христинівської центральної районної лікарні.

Попри зусилля медиків, так і не прийшовши до тями, через дві години хлопчина помер.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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