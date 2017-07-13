У Дніпрі чоловіка забили на смерть газовим ключем. ВІДЕО

У Дніпрі чоловіка забили на смерть газовим ключем. ВІДЕО

13:42 13.07.2017

До чергової частини Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення, що на першому поверсі будинку по пр. Богдана Хмельницького виявлено труп чоловіка.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. У під’їзді на сходах знаходився труп чоловіка із розтрощеною головою. Стіни та стеля під’їзду були закривавлені.

Оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили та затримали двох чоловіків, підозрюваних у скоєнні вбивства. Ними виявились двоє чоловіків 29 та 32 років. Обидва вони мешканці обласного центру, раніше вже відбували покарання за скоєні крадіжки та грабежі.

Поліцейські з’ясували, що інформацію про те, що потерпілий займається скупкою вторинної сировини та в нього вдома є гроші, зловмисникам повідомив компаньйон жертви. За словами підозрюваних, саме він і запропонував пограбувати напарника. Аби ближче познайомитися та увійти в довіру, чоловіки продали йому мідь. При розрахунку вони побачили у покупця значну суму грошей.

«Ближче до ночі вони пішли в один із супермаркетів та купили два великих продовольчих пакети. Набили ці пакети цеглою та, постукавши у вікно скупника сказали, що в них є ще мідь. Довірливий чоловік впустив їх у під’їзді і відразу ж отримав по голові удав газовим металевим ключем. Від удару чоловік впав, а зловмисники майже розтрощили йому голову ударами ключа. Після того як вони впевнились, що їх жертва мертва зайшли до нього у квартиру та забрали сумку із документами та грошима у сумі 65.000 грн. В цей час у кімнаті спала маленька донька потерпілого. Побачивши її, чоловіки вийшли із квартири із награбованим. Викрадені гроші зловмисники розділили та деяку частину з них встигли потратити, купивши мобільний телефон та газонокосарку», – повідомив начальник кримінальної поліції Шевченківського відділення поліції Олександр Клешня.

Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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