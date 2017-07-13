Активісти заблокували усі виходи із Верховної Ради. ВІДЕО
Активісти заблокували усі виходи із Верховної Ради. ВІДЕО
Під верховної Радою організували одразу кілька мітингів. Хтось вимагав дострокових парламентських виборів, хтось – реформування системи охорони здоров’я, а інші – зняття недоторканості із усіх народних депутатів. У когось із мітингарів у руках - плакати, а у когось - димові шашки та петарди. Дехто ховає обличчя під балаклавами. Найбільш активні протестувальники навіть не боялися кидати петарди під ноги правоохоронцям. Активісти заблокували на вулиці усі шість виходів із будівлі Парламенту і заявляли, що не залишать своїх місць, доки до них не дослухаються. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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