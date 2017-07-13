Активісти заблокували усі виходи із Верховної Ради. ВІДЕО

Активісти заблокували усі виходи із Верховної Ради. ВІДЕО

19:50 13.07.2017

Під верховної Радою організували одразу кілька мітингів. Хтось вимагав дострокових парламентських виборів, хтось – реформування системи охорони здоров’я, а інші – зняття недоторканості із усіх народних депутатів. У когось із мітингарів у руках - плакати, а у когось - димові шашки та петарди. Дехто ховає обличчя під балаклавами. Найбільш активні протестувальники навіть не боялися кидати петарди під ноги правоохоронцям. Активісти заблокували на вулиці усі шість виходів із будівлі Парламенту і заявляли, що не залишать своїх місць, доки до них не дослухаються. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві затримали таксиста з наркотиками. ВІДЕО
У Києві затримали таксиста з наркотиками. ВІДЕО
13.07.2017 | 20:45
У День народження Сенцова біля МЗС влаштували флешмоб. ВІДЕО
У День народження Сенцова біля МЗС влаштували флешмоб. ВІДЕО
13.07.2017 | 20:15
Активісти заблокували усі виходи із Верховної Ради. ВІДЕО
Активісти заблокували усі виходи із Верховної Ради. ВІДЕО
13.07.2017 | 19:50
На Дніпропетровщині СБУ затримала підполковника поліції на хабарі. ВІДЕО
На Дніпропетровщині СБУ затримала підполковника поліції на хабарі. ВІДЕО
13.07.2017 | 18:00
У Дніпрі чоловіка забили на смерть газовим ключем. ВІДЕО
У Дніпрі чоловіка забили на смерть газовим ключем. ВІДЕО
13.07.2017 | 13:42
На Черкащині блискавка вразила одразу трьох людей. ВІДЕО
На Черкащині блискавка вразила одразу трьох людей. ВІДЕО
13.07.2017 | 13:22
Поліція Миколаєва оприлюднила відео, зняте винуватцями смертельної ДТП. ВІДЕО
Поліція Миколаєва оприлюднила відео, зняте винуватцями смертельної ДТП. ВІДЕО
13.07.2017 | 11:20
Банду квартирних крадіїв-іноземців затримала поліція Харківщини. ВІДЕО
Банду квартирних крадіїв-іноземців затримала поліція Харківщини. ВІДЕО
13.07.2017 | 09:22
На Харківщині СБУ викрила потужний канал контрабанди зброї. ВІДЕО
На Харківщині СБУ викрила потужний канал контрабанди зброї. ВІДЕО
13.07.2017 | 07:02
В Одесі на хабарі впіймали двох поліцейських. ВІДЕО
В Одесі на хабарі впіймали двох поліцейських. ВІДЕО
13.07.2017 | 06:45
У центрі Києва автомобіль збив поліцейського. ВІДЕО
13.07.2017 | 06:30
В Запорізькій області школяр впав у кому після стрибка у воду. ВІДЕО
В Запорізькій області школяр впав у кому після стрибка у воду. ВІДЕО
12.07.2017 | 23:15
Українські поліцейські співпрацюватимуть з іноземними колегами. ВІДЕО
Українські поліцейські співпрацюватимуть з іноземними колегами. ВІДЕО
12.07.2017 | 22:45
Кількість пожеж у Києві зростає. ВІДЕО
Кількість пожеж у Києві зростає. ВІДЕО
12.07.2017 | 22:15
За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО
За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО
12.07.2017 | 21:45
В Росії на викрадений паспорт українця зареєстрували пропагандистські сайти. ВІДЕО
В Росії на викрадений паспорт українця зареєстрували пропагандистські сайти. ВІДЕО
12.07.2017 | 21:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.