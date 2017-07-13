У Києві затримали таксиста з наркотиками. ВІДЕО
У Києві затримали таксиста з наркотиками. ВІДЕО
У Києві поліцейські затримали таксиста в машині, якого знайшли кілька пакетів з коноплею.
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