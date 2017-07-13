У День народження Сенцова біля МЗС влаштували флешмоб. ВІДЕО

13 липня – День народження Олега Сенцова. Українського режисера, якого незаконно засуджено в Росії і який вже три роки за гратами. Аби підтримати Олега, міністерство закордонних справ України оголосило акцію. Біля будівлі МЗС встановили інсталяцію на честь Сенцова. Кожен охочий може зробити тут фото, опублікувати його в соцмережах із хештегом ФРІСЕНЦОВ. Таким чином показати, що ми пам’ятаємо про нього та підтримуємо у цей нелегкий час. Звісно наші журналісти також долучилися до флешмобу.

Телеканал ЧП.INFO