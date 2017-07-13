В дорожній поліції прозвітували за перший місяць роботи. ВІДЕО
В дорожній поліції прозвітували за перший місяць роботи. ВІДЕО
Місяць тому, 12 червня, на українські дороги виїхали перші патрулі дорожньої поліції. Головне їх завдання зменшити кількість правопорушень водіями. І як показує звіт за перший місяць, поліцейським роботи вистачає. Так, за цей час дорожні патрульні оформили понад 12 тисяч протоколів. Серед них 337 – за водіння в нетверезому стані. Окрім того відкрили 32 кримінальних провадження на водіїв, які перевозили наркотики.
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