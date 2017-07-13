Нападників на трансгендерів відпустили. ВІДЕО

Нападників на учасників лекції щодо трансгендерної рівності відпустили. Цю інформацію підтвердили в прес-службі Щевченківського управління Нацполіції Києва. Разом з тим додають, що наразі слідчі кваліфікували події у кафе Купідон, як хуліганство. Однак, додають, що пізніше можуть перекваліфікувати справу і розглядати її вже за набагато тяжчою статтею – за порушення рівності громадян. Однак трансгендери, які постраждали від нападників мало в це вірять. Цього разу їх облили фарбою та обприскали із газових балончиків. Втім кажуть, що й раніше були схожі, навіть більш жорстокі випадки, але ніхто так і не був покараний.

Телеканал ЧП.INFO