Майже 52 відсотки українців прагне повністю інтегруватися з Європою. ВІДЕО
Майже 52 відсотки українців прагне повністю інтегруватися з Європою. ВІДЕО
Чи не кожен день у ЗМІ, в рекламі, з уст політиків лунають слова «Європа», «європейський союз». Для українців це вже настільки звичні поняття, тим паче, що ми так прагнемо бути частиною західного світу. Але ж які в українців уявлення про європейські цінності? Досліджувати це питання взялися соціологи. І з’ясували, що більшість українців поділяють погляди європейців.
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