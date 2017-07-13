Майже 52 відсотки українців прагне повністю інтегруватися з Європою. ВІДЕО

Чи не кожен день у ЗМІ, в рекламі, з уст політиків лунають слова «Європа», «європейський союз». Для українців це вже настільки звичні поняття, тим паче, що ми так прагнемо бути частиною західного світу. Але ж які в українців уявлення про європейські цінності? Досліджувати це питання взялися соціологи. І з’ясували, що більшість українців поділяють погляди європейців.

Телеканал ЧП.INFO