Народні депутати хочуть обмежити права правозахисників. ВІДЕО
Народні депутати хочуть обмежити права правозахисників. ВІДЕО
Захищати людей в Україні скоро буде нікому. Правозахисники побоюються, що незабаром не зможуть працювати, як раніше, а хтось може стати підконтрольним владі. Передумовою цьому стали два законопроекти, які вже зареєстрували у Верховній Раді. Фахівці кажуть, що вони дуже обмежуватимуть свободу правозахисників. Окрім того сильно вдарять по фінансових можливостях громадських організацій, в тому числі і правозахисних. Пояснюють, що один із законопроектів стосується фінансової звітності. Законодавці хочуть аби представники громадських організацій подавали річні звіти до Державної фіскальної служби. Вони повинні містити інформацію не тільки про ГО, але й про всіх фізичних осіб-підприємців, з якими співпрацювали організації. Проти тих, хто не подасть такі відомості застосовуватимуть санкції. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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