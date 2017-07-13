Вибори омбудсмана таки будуть таємними. ВІДЕО

Вибори омбудсмана таки будуть таємними. Відповідну поправку до закону «Про Конституційний суд» прийняли у Верховній Раді. За проголосували 227 народних обранців. На думку правозахисників, голосування має бути таємним, щоб на вибір претендента на посаду Уповноваженого з прав людини не могли впливати різні політичні сторони.

Телеканал ЧП.INFO