Вибори омбудсмана таки будуть таємними. ВІДЕО
Вибори омбудсмана таки будуть таємними. ВІДЕО
Вибори омбудсмана таки будуть таємними. Відповідну поправку до закону «Про Конституційний суд» прийняли у Верховній Раді. За проголосували 227 народних обранців. На думку правозахисників, голосування має бути таємним, щоб на вибір претендента на посаду Уповноваженого з прав людини не могли впливати різні політичні сторони.
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