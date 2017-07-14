Одеська поліція затримала підозрюваних у резонансному нападі. ВІДЕО

Зловмисниками виявилися молоді люди віком 28 та 27 років. Їх було затримано та передано слідчо-оперативній групі Таїровського відділу поліції м. Одеси.

Днями, близько 19.00, патрульні поліцейські отримали інформацію про пограбування одного з розважальних закладів, розташованих на вулиці Академіка Глушка. На місці виклику працівниця розважального закладу пояснила, що до приміщення увійшли невідомі та, бризнувши їй в обличчя подразнюючою сумішшю, відкрито заволоділи грошовими коштами з каси.

Правоохоронці з’ясували прикмети нападників та встановили транспортний засіб, на якому вони зникли. Орієнтування на затримання автомобіля негайно передали усім екіпажам патрульної поліції. У результаті автомобіль «BMW» із чоловіками, схожими за прикметами на розшукуваних, патрульні помітили на Люстдорфській дорозі обласного центру.

На вимоги поліцейських зупинитися водій не реагував та продовжував рух, намагаючись втекти. Уникаючи переслідування, правопорушники грубо порушували правила дорожнього руху та створювали аварійні ситуації. У ході переслідування поліцейським вдалося заблокувати втікачів та затримати їх.

За даним фактом розпочато провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області