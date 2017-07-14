На Донеччині п’яна матір била своїх дітей. ВІДЕО

Троє діток хоча й мають біологічну маму, їм доводиться обходитись без неї. Найважче восьмимісячній Адель. Дівчатка зростають без мами,бо та весь час п’є, а , коли не твереза приходить додому, то лупцює дітей.

Не тільки це….також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке……

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