На Донеччині п’яна матір била своїх дітей. ВІДЕО
На Донеччині п’яна матір била своїх дітей. ВІДЕО
Троє діток хоча й мають біологічну маму, їм доводиться обходитись без неї. Найважче восьмимісячній Адель. Дівчатка зростають без мами,бо та весь час п’є, а , коли не твереза приходить додому, то лупцює дітей.
Не тільки це….також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке……
В Одесі двоє молодиків пограбували розважальний заклад
Київським патрульним за тиждень довелося двічі затримувати наркобізнесмена
У центрі Києва ущент згоріла машина
На Черкащині блискавка вбила трьох людей
|
14.07.2017 | 08:40
|
14.07.2017 | 08:20
|
14.07.2017 | 08:00
|
14.07.2017 | 07:40
|
14.07.2017 | 07:20
|
14.07.2017 | 07:00
|
14.07.2017 | 06:45
|
14.07.2017 | 06:30
|
14.07.2017 | 01:01
|
13.07.2017 | 23:15
|
13.07.2017 | 22:45
|
13.07.2017 | 22:15
|
13.07.2017 | 21:45
|
13.07.2017 | 21:15
|
13.07.2017 | 20:45
|
13.07.2017 | 20:15
-
- 1 з 804
- ››