П’яна компанія спричинила ДТП: є жертва. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На своєрідному бенкеті товариші вирішили не зупинятись. Сіли в «Daewoo Lanos» покататися містом. Під гучну музику вони розігналися до 160 кілометрів за годину. Не зважали ні на червоні сигнали світлофора, ні на знаки. Коли ж примітили попереду службове авто патрульних – звернули зі шляху. А вже за кілька секунд на повній швидкості збили людину.

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