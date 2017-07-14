П’яна компанія спричинила ДТП: є жертва. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
П’яна компанія спричинила ДТП: є жертва. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На своєрідному бенкеті товариші вирішили не зупинятись. Сіли в «Daewoo Lanos» покататися містом. Під гучну музику вони розігналися до 160 кілометрів за годину. Не зважали ні на червоні сигнали світлофора, ні на знаки. Коли ж примітили попереду службове авто патрульних – звернули зі шляху. А вже за кілька секунд на повній швидкості збили людину.
Крім того в огляді дивіться ще про таке:
У Запоріжжі поліцейські втрапили у ДТП на пішохідному переході.
У столиці водій «Opel» збив пішохода.
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