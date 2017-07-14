У столиці водій «Opel» збив дівчину на смерть. ВІДЕО
У столиці водій «Opel» збив дівчину на смерть. ВІДЕО
Моторошна ДТП у столиці. Аварія сталася пізно ввечері на вулиці Братиславській. Водій легковика «Опель» якраз розмірковував, куди має повернути далі, як раптом буквально під його колеса вискочила дівчина.
Оператор – М.Шинкар
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