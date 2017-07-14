У столиці водій «Opel» збив дівчину на смерть. ВІДЕО

Моторошна ДТП у столиці. Аварія сталася пізно ввечері на вулиці Братиславській. Водій легковика «Опель» якраз розмірковував, куди має повернути далі, як раптом буквально під його колеса вискочила дівчина.

Оператор – М.Шинкар

Телеканал ЧП.INFO