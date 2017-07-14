У Дніпрі хлопця безжально вбили заради 25 гривень. ВІДЕО
У Дніпрі хлопця безжально вбили заради 25 гривень. ВІДЕО
Трапилося все пізно вночі. Молодик вирішив зустрітися із товаришами дитинства. Але вже після зустрічі до нього підійшло двоє незнайомців. Слово за слово, купили спиртного. І вже під градусом почалося: бідолаху збили з ніг і цеглиною розтрощили череп. Коли вже побитий хлопець не дихав, незнайомці почали нишпорити в його кишенях. Знайшли там 25 гривень та старенький мобільник. Тіло сховали неподалік в занедбаному гаражі. Наступного дня до поліцейських звернувся батько загиблого. Сказав, що той не повернувся додому, і правоохоронці одразу розпочали пошуки. Згодом вийшли і на слід убивць. Ними виявилися ще зовсім молоді хлопці. Одному – 20 років, а іншому - 21. За скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення.
|
14.07.2017 | 07:20
|
14.07.2017 | 07:00
|
14.07.2017 | 06:45
|
14.07.2017 | 06:30
|
14.07.2017 | 01:01
|
13.07.2017 | 23:15
|
13.07.2017 | 22:45
|
13.07.2017 | 22:15
|
13.07.2017 | 21:45
|
13.07.2017 | 21:15
|
13.07.2017 | 20:45
|
13.07.2017 | 20:15
|
13.07.2017 | 19:50
|
13.07.2017 | 18:00
|
13.07.2017 | 13:42
|
13.07.2017 | 13:22
-
- 1 з 804
- ››