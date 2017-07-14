У Києві поліцейські двічі за тиждень затримували одного наркоділка. ВІДЕО
У Києві поліцейські двічі за тиждень затримували одного наркоділка. ВІДЕО
Чоловік організував власний бізнес. Щоправда нелегальний. Продавав кокаїн, амфетамін, екстезі, марихуану. Згодом його затримали, але він заплатив заставу. І тоді знову взявся за старе.
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