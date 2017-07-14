На Дніпропетровщині чоловік хотів хапнути 500 000 гривень, а вийшло близько 5 000. ВІДЕО
На Дніпропетровщині чоловік хотів хапнути 500 000 гривень, а вийшло близько 5 000. ВІДЕО
Така невдача спіткала його із відділенням «Укрпошти». Зловмисник знав, що у певний день сюди мають завезти чималу суму грошей для виплат пенсій та соціальної допомоги. Розраховуючи на легку наживу, чоловік взяв зброю, одягнув жіночу панчоху на голову і зайшов до відділення. Продовження - у сюжеті.
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