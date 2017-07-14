У Києві тягач спричинив ДТП та тривалий затор. ВІДЕО

У столиці все, як це часто буває, почалося із людської нетерплячості. Неподалік житлового масиву Осокорки є дачний сектор. Від нього тягнеться стара аж надто вузенька дорога, тому тут часто бувають затори. Проте кмітливі водії вже давно знають, як об’їхати це місце. Більше дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO