На Харківщині поліцейські повернули чоловікові загублені гроші. ВІДЕО

На Харківщині поліцейські повернули чоловікові загублені гроші. ВІДЕО

06:30 14.07.2017

Житель Харківської області випадково загубив пакет із грошима. В сумці було майже 4 тисячі доларів та 15 тисяч гривень. Коли чоловік сідав у машину – погано закрив задні дверцята. Тому коли поїхав по справах, сумка випала на дорогу.  Чоловік уже й не сподівався, що хтось поверне гроші. Та, на щастя, сумку знайшли поліцейські з Немишлянського управління. Усю суму повернули законному власнику. 

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