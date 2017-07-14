На Харківщині поліцейські повернули чоловікові загублені гроші. ВІДЕО
На Харківщині поліцейські повернули чоловікові загублені гроші. ВІДЕО
Житель Харківської області випадково загубив пакет із грошима. В сумці було майже 4 тисячі доларів та 15 тисяч гривень. Коли чоловік сідав у машину – погано закрив задні дверцята. Тому коли поїхав по справах, сумка випала на дорогу. Чоловік уже й не сподівався, що хтось поверне гроші. Та, на щастя, сумку знайшли поліцейські з Немишлянського управління. Усю суму повернули законному власнику.
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