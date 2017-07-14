У Житомирі невідомі замінували автомобіль громадського активіста. ВІДЕО
У Житомирі невідомі замінували автомобіль громадського активіста. ВІДЕО
На спецлінію «102» надійшло повідомлення про виявлення в салоні легкового автомобіля, залишеного на вулиці обласного центру, невідомого предмета з дротом.
На місце події прибули фахівці-вибухотехніки та слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського відділу поліції. З автомобіля «Мерседес» було вилучено предмет, за зовнішними ознаками схожий до гранати РГД-5.
Призначено експертне дослідження.
Тривають інші слідчо-розшукові заходи.
За попередніми даними, автомобіль належить одному з активістів громадської організації.
Допоки з автомобілем працювали експерти вибухотехнічної служби, поліцейські обмежили доступ до потенційно небезпечної території.
Вибухотехніки провели заходи щодо ідентифікації та нейтралізації знахідки, за попереднім висновко, це граната РГД-5. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області
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