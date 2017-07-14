У Києві взяли банду "клофелінщиків", на рахунку якої десятки злочинів. ВІДЕО

Жертвами зловмисників стали десятки чоловіків, яким вони підсипали у напої сильнодіючі медичні препарати і забирали цінні речі, гроші та банківські картки.

На початку квітня працівники Дніпровського управління поліції отримали інформацію про госпіталізацію у реанімацію чоловіка із отруєнням психотропною речовиною. Коли потерпілий прийшов до тями, правоохоронці поспілкувалися із ним та з’ясували, що до події можуть бути причетні дві жінки, із якими він напередодні пив каву.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, у розважальному закладі потерпілий перебував напідпитку і познайомився із двома жінками. Вони запропонували йому кави, яку він випив, після чого нічого не пам’ятає. Вже у лікарні він дізнався, що після зустрічі із незнайомками в нього зникли із кишені мобільний телефон, готівка та банківські картки, з яких згодом зняли кілька тисяч гривень:

«За наданою інформацією потерпілого, ми встановили розважальний заклад і вилучили відеозапис із камер спостереження. Згідно із даними запису, під час спілкування жінки щось підсипали у каву, яку чоловік випив і втратив свідомість. Далі його вивели із закладу, посадили у автівку, яка чекала неподалік, та відвезли у невідомому напрямку».

Під час відпрацювання даного злочину оперативники встановили, що зловмисниці «орудують» у змові із іншими чоловіками та жінками. До складу злочинної групи входило вісім осіб, які чітко розподіляли між собою ролі.

«У розважальних закладах жінки підшуковували чоловіків, які були напідпитку, знайомилися із ними, спілкувалися і пропонували їм каву. У цей час, поки одна з жінок відволікала кавалера бесідами, інша - непомітно підсипала у напій препарати. На гроші жертв зловмисники купували побутову техніку, дорогі мобільні телефони та одяг. Розраховувалися готівкою або картками, на яких за допомогою мобільних телефонів потерпілих відразу змінювали пін-коди і збільшували ліміт кредиту. У результаті деякі рахунки були заблоковані вже після «мінусового» балансу», - розповів Андрій Крищенко.

Як повідомив начальник Дніпровського УП Олександр Кузьмін, після встановлення усіх осіб, за погодженням із районною прокуратурою, у помешканнях зловмисників працівники поліції провели обшуки та виявили кілька плазмових телевізорів, десятки мобільних телефонів, золоті прикраси, документи, банківські картки, а також пістолет із патронами, та сильнодіючі медпрепарати. Виявлені речові докази вилучили та направили на експертизу.

«Вказані особи затримані та надають покази в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за кількома статтями Кримінального кодексу України: 185 (Крадіжка), 186 (Грабіж) та 187 (Розбій). Відносно трьох затриманих суд обрав міру запобіжного заходу – арешт, ще четверо фігурантів – три жінки та чоловік – відпущені під заставу 130 тисяч гривень за кожного», - додав Андрій Крищенко.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві