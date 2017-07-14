В Одесі повідомлено про підозру членам моноетнічної банди розбійників. ВІДЕО

Працівниками кримінальної поліції спільно з працівниками Служби безпеки України в Одеській області затримано чотирьох членів етнічної злочинної групи, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні розбійного нападу на двох жителів м. Києва, а також інших тяжких злочинів на території України.

Нагадаємо: 10.07.2017 року на автостоянці біля промринку «7 км» невідомі напали на 44-річного чоловіка та його 17-річного сина, побили їх та відібрали гроші.

Встановлено, що наступного дня після розбійного нападу вони у нічний час доби перегнали автомобіль «Мерседес» сірого кольору, за допомогою якого був скоєний злочин, в одне з сіл Роздільнянського району області та сховали його у підсобному приміщенні.

На теперішній час зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.

Крім цього, сьогодні була затримана ще одна етнічна злочинна група у складі трьох осіб,які здійснили низку квартирних крадіжок на території Одеси.

Зараз за обома фактами затримань тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження речових доказів. Поліцейські перевіряють членів обох злочинних угруповань на причетність до вчинення інших злочинів на території Одеської та інших областей України.

Шановні жителі Одеси та Одеської області! Якщо ви постраждали від протиправних посягань вказаних осіб, просимо звертатися до найближчого відділення поліції, або за телефоном 102.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області