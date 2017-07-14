У Харкові під час стрілянини дістали поранення двоє людей. ВІДЕО

Внаслідок події постраждало двоє громадян. Чоловіків доставлено до лікарні з пораненнями, попередньо отриманими від травматичного пістолету. Стан їх здоров’я задовільний.

Вчора близько 19:15 до чергової частини Шевченківського відділу поліції надійшла інформація про стрілянину на вулиці Сумській.

За викликом виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули місце події та опитали свідків.

Як з’ясувалося, причиною сварки стала прибудова балкону мешканцями даного будинку. Нібито власники недобудованого кафе, яке впритул прилягає до жилого дому та межує з лоджією, були незадоволені будівництвом сусідів. Через це між людьми вже неодноразово траплялися конфлікти. Вирішення стосунків цього вечора закінчилося стріляниною.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться усі необхідні заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину та встановлюється їх місцезнаходження. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області