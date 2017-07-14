У Рівному згоріли два автомобілі, - не виключено підпал. ВІДЕО

14 липня о 02:35 до чергової служби Головного управління ДСНС у Рівненській області надійшло повідомлення, що в дворі житлового будинку обласного центру по вулиці Гайдамацькій горять автомобілі.

За вказаною адресою було негайно направлено чергові відділення вогнеборців 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС.

По прибуттю рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено легкові автомобілі «TOYOTA Camry» та «Nissan Note». Існувала загроза поширення полум’я на розташовані неподалік інші автівки.

На гасіння вогнеборці подали пінний та водяний стволи.

Впродовж 10 хвилин пожежу вдалося ліквідувати.

Наразі обставини даної пригоди встановлюють правоохоронці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області