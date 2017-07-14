У Харкові СБУ затримала громадянина Росії - члена ІДІЛу. ВІДЕО

Харків. Спокійний день. Ніхто й подумати не міг, що просто посеред вулиці тут будуть стріляти. Біля торгівельно-розважального центру «Караван» крутилися двоє чоловіків. Згодом до них підійшли ще двоє одягнутих у цивільне. За словами свідків, почалася розмова, аж раптом один чоловік став тікати. Прогриміли постріли, поцілили у ногу втікачеві. Виявилося, стріляли працівники СБУ у ймовірного члена ІДІЛу.