В Києві силовики заблокували роботу торгового центру. ВІДЕО

Роботу торгового Центру Гулівер в центрі Києва із самого ранку заблокували правоохоронці. Туди ввірвались люди у формі зі зброєю в руках. Це друга хвиля спецоперації щодо податкових ям, які свого часу організував екс-міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

Телеканал ЧП.INFO