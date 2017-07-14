В Києві силовики заблокували роботу торгового центру. ВІДЕО
В Києві силовики заблокували роботу торгового центру. ВІДЕО
Роботу торгового Центру Гулівер в центрі Києва із самого ранку заблокували правоохоронці. Туди ввірвались люди у формі зі зброєю в руках. Це друга хвиля спецоперації щодо податкових ям, які свого часу організував екс-міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.
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