У Києві лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки. ВІДЕО

На вулиці Заболотного хаос. Затор з машин розтягнувся на багато кілометрів. А посеред дороги стоять розбиті машин одразу й не порахувати скільки, очевидно тільки те що лоб у лоб зіткнулися дві фури.

Оператор – М.Шинкар

Телеканал ЧП.INFO