У Києві лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки. ВІДЕО
У Києві лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки. ВІДЕО
На вулиці Заболотного хаос. Затор з машин розтягнувся на багато кілометрів. А посеред дороги стоять розбиті машин одразу й не порахувати скільки, очевидно тільки те що лоб у лоб зіткнулися дві фури.
Оператор – М.Шинкар
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