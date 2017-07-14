У Києві лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки. ВІДЕО

У Києві лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки. ВІДЕО

20:45 14.07.2017

На вулиці Заболотного хаос. Затор з машин розтягнувся на багато кілометрів. А посеред дороги стоять розбиті машин одразу й не порахувати скільки, очевидно тільки те що лоб у лоб зіткнулися дві фури.

Оператор – М.Шинкар

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