У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
Як свій вчинок на допиті пояснив підозрюваний дивіться у огляді надзвичайних подій.
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