В Коломиї розпочали перевірку поліцейського через допис у Facebook. ВІДЕО
В Коломиї розпочали перевірку поліцейського через допис у Facebook. ВІДЕО
Жителька Коломиї Івано-Франківської області Олена Івантишин повідомила на своїй сторінці у Facebook, що будинок її батьків у центрі міста обстріляли невідомі, однак, поліцейські, з її слів, не хотіли їхати не виклик, бо у них був вихідний. Допис у соцмережі справив неабияке враження на інших користувачів: 74 перепости, десятки коментарів - обуренню людей не було меж.
Серед чисельних коментарів, свій відгук залишив керівник Коломийського Управління поліції Остап Білейчук. Запевнив, що розпочали щодо поліцейського, який відмовився їхати на виклик, перевірку.
І не лише це. Такж в огляді «Сила соцмереж» дивіться…
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