В Коломиї розпочали перевірку поліцейського через допис у Facebook. ВІДЕО

Жителька Коломиї Івано-Франківської області Олена Івантишин повідомила на своїй сторінці у Facebook, що будинок її батьків у центрі міста обстріляли невідомі, однак, поліцейські, з її слів, не хотіли їхати не виклик, бо у них був вихідний. Допис у соцмережі справив неабияке враження на інших користувачів: 74 перепости, десятки коментарів - обуренню людей не було меж.

Серед чисельних коментарів, свій відгук залишив керівник Коломийського Управління поліції Остап Білейчук. Запевнив, що розпочали щодо поліцейського, який відмовився їхати на виклик, перевірку.

І не лише це. Такж в огляді «Сила соцмереж» дивіться…

Співробітника СБУ можуть звільнити через скаргу в соцмережі

Співробіницю «Укрзалізниці» понизили в посаді через нелюбов до державного гімну

Телеканал ЧП.INFO