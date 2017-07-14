«Отче наш» у Верховні Раді: чи будуть депутати молитися перед засіданням. ВІДЕО
«Отче наш» у Верховні Раді: чи будуть депутати молитися перед засіданням. ВІДЕО
У Верховній Раді зареєстрували досить цікавий законопроект. Згідно нього своє кожне пленарне засідання депутати мали б починати із… читання молитви «Отче наш». Документ уже зареєстрували на офіційному сайті Верховної Ради, а от текст законопроекту, що цікаво, не додали. Ініціювала його народна обраниця Оксана Білозір.
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