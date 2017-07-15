У Дніпрі юнак порізав кохану, увімкнув газ та залишив її помирати. ВІДЕО

У Дніпрі юнак порізав кохану, увімкнув газ та залишив її помирати. ВІДЕО

21:00 15.07.2017

Днями, близько двадцять першої години, до Новокодацького відділення поліції надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила, що знайшла вдома свою доньку з порізаною шиєю. Також, жінка зазначила, що ймовірніше за все, їх пограбували. Усі речі у будинку були перевернуті.

На момент приїзду поліцейських дівчину доправили до лікарні. Потерпіла отримала чисельні ножові поранення в шию, груди, були порізані плечі.

В самому будинку поліцейські застали вщенть перевернуті речі. Господиня заявила, що зник планшет, смартфон та 500 гривень. Окрім цього, зайшовши в будинок, жінка почула різкий запах газу та побачила, що всі газові конфорки плити відкриті.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники Новокодацького відділення поліції встановили та затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину. Ним виявися раніше не судимий місцевий житель 18 років.

«Молодий чоловік зустрічався із дівчиною. Вранці завітав до неї в гості. В цей час на мобільний телефон дівчини надійшло СМС повідомлення начебто від іншого хлопця. Закоханий тут же влаштував коханій сцену ревнощів. Потім взяв на кухні ніж та вдарив дівчину в шию. Від удару вона впала, а парубок наніс ще декілька ударів ножем у груди та плечі своїй коханій. Потім молодий чоловік вирішив імітувати розбійний напад. Він перевернув усі речі в будинку та вкрав планшет, смартфон і гроші у сумі 500 грн. Маючи намір приховати сліди злочину, хлопець відкрив газові конфорки та залишив вмирати свою кохану»,- повідомив т.в.о. начальника кримінальної поліції Новокодацького відділення поліції Андрій Кравчук.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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