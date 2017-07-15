На Рівненщині під час пожежі у будинку ледь не загинула жінка. ВІДЕО

Днями о 12:18 до Служби порятунку Рівненщини за телефоном «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Костопіль на вулиці Українській.

За вказаною адресою було негайно направлено рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Рівненській області. На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в житловому одноповерховому будинку розміром 8х12 м2. Ще до приїзду рятувальників з палаючої будівлі люди винесли господиню оселі 1946 р.н., яку лікарі «швидкої» доставили в медичний заклад.

На гасіння пожежі працівники ДСНС спільно з вогнеборцями ВПО ТОВ «Свиспан Лімітед» подали 2 водяних стволів. О 12:40 пожежу вдалося локалізувати, а в 13:45 – повністю ліквідувати.

Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю будинку, а також пошкоджено перекриття, вікно та речі домашнього вжитку.

Наразі причина пожежі з’ясовується.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області