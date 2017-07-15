Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО

Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО

20:30 15.07.2017

Вилучені речові докази. Де їх зберігають, та чи повертають власникам? Виявляється повертають не завжди. Про це уже з гіркого власного досвіду знає киянка Інна Муравйова. В її офіс ще у березні навідались для обшуку співробітники СБУ. Каже: перевернули все догори ногами, вилучили техніку і талони на пальне. При цьому, на думку пані Інни, протокол вилучення оформили з порушеннями. Буцімто, не вписали туди номери вилучених талонів. Здавалося б звичайна помилка, але пізніше виявилося, що це було зроблено не випадково. Жінка оперативно звернулася до кількох автозаправок і попросила заблокувати талони. Щоправда, було запізно. Виявилось, що  талони уже реалізували. Пані Інна не склала рук і не стала миритися. Одразу запросила відеозапис із камери спостереження із заправки. Яким же було здивування, коли у чоловікові з її талонами на касі впізнала співробітника СБУ, який був присутнім при обшуку. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Дніпрі юнак порізав кохану, увімкнув газ та залишив її помирати. ВІДЕО
У Дніпрі юнак порізав кохану, увімкнув газ та залишив її помирати. ВІДЕО
15.07.2017 | 21:00
Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
15.07.2017 | 20:30
На Харківщині нелюда засудили за звіряче вбивство подружжя. ВІДЕО
На Харківщині нелюда засудили за звіряче вбивство подружжя. ВІДЕО
15.07.2017 | 20:00
У Києві водія автокрану вбило струмом. ВІДЕО
У Києві водія автокрану вбило струмом. ВІДЕО
15.07.2017 | 19:30
На Рівненщині під час пожежі у будинку ледь не загинула жінка. ВІДЕО
На Рівненщині під час пожежі у будинку ледь не загинула жінка. ВІДЕО
15.07.2017 | 08:00
«Отче наш» у Верховні Раді: чи будуть депутати молитися перед засіданням. ВІДЕО
«Отче наш» у Верховні Раді: чи будуть депутати молитися перед засіданням. ВІДЕО
14.07.2017 | 23:15
В Коломиї розпочали перевірку поліцейського через допис у Facebook. ВІДЕО
В Коломиї розпочали перевірку поліцейського через допис у Facebook. ВІДЕО
14.07.2017 | 22:45
У Миколаєві водій маршрутки напав на журналіста. ВІДЕО
У Миколаєві водій маршрутки напав на журналіста. ВІДЕО
14.07.2017 | 22:15
Українці скоро можуть залишитись без допомоги правозахисників. ВІДЕО
Українці скоро можуть залишитись без допомоги правозахисників. ВІДЕО
14.07.2017 | 21:45
У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
14.07.2017 | 21:15
У Києві лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки. ВІДЕО
У Києві лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки. ВІДЕО
14.07.2017 | 20:45
В Києві силовики заблокували роботу торгового центру. ВІДЕО
В Києві силовики заблокували роботу торгового центру. ВІДЕО
14.07.2017 | 20:15
У Харкові СБУ затримала громадянина Росії - члена ІДІЛу. ВІДЕО
У Харкові СБУ затримала громадянина Росії - члена ІДІЛу. ВІДЕО
14.07.2017 | 19:45
У Рівному згоріли два автомобілі, - не виключено підпал. ВІДЕО
У Рівному згоріли два автомобілі, - не виключено підпал. ВІДЕО
14.07.2017 | 16:20
У Харкові під час стрілянини дістали поранення двоє людей. ВІДЕО
У Харкові під час стрілянини дістали поранення двоє людей. ВІДЕО
14.07.2017 | 13:24
В Одесі повідомлено про підозру членам моноетнічної банди розбійників. ВІДЕО
В Одесі повідомлено про підозру членам моноетнічної банди розбійників. ВІДЕО
14.07.2017 | 10:42

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.