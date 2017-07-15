Зібрані НАБУ докази проти депутатів у суді можуть визнати незаконними – експерти. ВІДЕО
Зібрані НАБУ докази проти депутатів у суді можуть визнати незаконними – експерти. ВІДЕО
Прокурори спільно з детективами НАБУ та САП підготували цілий фільм – розслідування бурштинових схем. З матеріалів наданих прокурорами зрозуміло, за гроші народний депутат Борислав Розенблат разом зі своїм колегою обіцяв сприяти незаконному бурштиновому бізнесу. Та з іншого боку, експерти кажуть, докази хоч і дуже переконливі, з юридичної точки зору може виникнути проблема. Адже одразу постає питання, наскільки законно ці матеріали були зібрані.
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