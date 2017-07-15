За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО
За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО
Горішні Плавні, що на Полтавщині, вкотре опинилися в епіцентрі скандалу. Знову через назву населеного пункту. Тільки не нову, а колишню - Комсомольськ. Точніше, через стелу при в’їзді до міста із цим написом. 19 травня цього року невідомі пошкодили її – зірвали дві літери у назві «с» та «м». І ось тепер міська влада вирішила відновити стелу. Навіть кошти на це виділила – 8 000 гривень. Про виготовлення літер домовилися із власним комунальним підприємством «СпецЕко». Однак в Українському інституті національної пам’яті заявили – стелу не те що не варто ремонтувати, її давно потрібно було знести.
|
15.07.2017 | 22:30
|
15.07.2017 | 22:00
|
15.07.2017 | 21:30
|
15.07.2017 | 21:00
|
15.07.2017 | 20:30
|
15.07.2017 | 20:00
|
15.07.2017 | 19:30
|
15.07.2017 | 08:00
|
14.07.2017 | 23:15
|
14.07.2017 | 22:45
|
14.07.2017 | 22:15
|
14.07.2017 | 21:45
|
14.07.2017 | 21:15
|
14.07.2017 | 20:45
|
14.07.2017 | 20:15
|
14.07.2017 | 19:45
-
- 1 з 805
- ››