У Києві водія автокрану вбило струмом. ВІДЕО

Чоловіку, кажуть патрульні, було приблизно 45 років. Він працював водієм автокрану. Цього разу розвантажував бетонні кільця для колодязю. Коли підняв маніпулятор, той задів електричні кабелі. Все спалахнуло, і водій помер.

Телеканал ЧП.INFO