Кримінальний дует торгівців метадоном затримано на Черкащині. ВІДЕО

Кримінальний дует торгівців метадоном затримано на Черкащині. ВІДЕО

20:00 16.07.2017

Ними виявилися двоє раніше судимих жителів Золотоноші 30 та 45 років. Зловмисників затримано під час збуту чергової дози наркотику, їм оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Інформація про те, що на території Черкаської області налагоджено реалізацію тяжкого наркотику метадон, надійшла до оперативників Управління протидії наркозлочинності кримінальної поліції Черкаської області. Поліцейськими було проведено ряд заходів, під час яких інформація підтвердилася. Як з’ясували працівники поліції, незаконний збут метадону організували двоє жителів міста Золотоноша 30 та 45 років, які раніше вже притягувалися до відповідальності за незаконні оборудки з наркотиками. Як з’ясували оперативники, зловмисники, щоб уникнути відповідальності, завжди тримали при собі маленькі дози наркотиків. Крім того, з метою конспірації збували наркотик виключно обмеженому колу перевірених покупців.

Поліцейські затримали наркозбувачів, коли останні продали наркозалежним особам дві дози метадону, отримавши за них близько 13 тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків їх домоволодінь  оперативники виявили кошти в сумі близько 5 тисячі гривень, виручені від продажу наркозілля, наркотичний засіб метадон, електронні ваги та колби з залишками метадону.

Підозрюваним оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Кримінальний дует торгівців метадоном затримано на Черкащині. ВІДЕО
Кримінальний дует торгівців метадоном затримано на Черкащині. ВІДЕО
16.07.2017 | 20:00
У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
16.07.2017 | 19:30
За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО
За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО
15.07.2017 | 22:30
Поліція Харківщини затримала нападника на кредитні установи у зоні АТО. ВІДЕО
Поліція Харківщини затримала нападника на кредитні установи у зоні АТО. ВІДЕО
15.07.2017 | 22:00
Зібрані НАБУ докази проти депутатів у суді можуть визнати незаконними – експерти. ВІДЕО
Зібрані НАБУ докази проти депутатів у суді можуть визнати незаконними – експерти. ВІДЕО
15.07.2017 | 21:30
У Дніпрі юнак порізав кохану, увімкнув газ та залишив її помирати. ВІДЕО
У Дніпрі юнак порізав кохану, увімкнув газ та залишив її помирати. ВІДЕО
15.07.2017 | 21:00
Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
15.07.2017 | 20:30
На Харківщині нелюда засудили за звіряче вбивство подружжя. ВІДЕО
На Харківщині нелюда засудили за звіряче вбивство подружжя. ВІДЕО
15.07.2017 | 20:00
У Києві водія автокрану вбило струмом. ВІДЕО
У Києві водія автокрану вбило струмом. ВІДЕО
15.07.2017 | 19:30
На Рівненщині під час пожежі у будинку ледь не загинула жінка. ВІДЕО
На Рівненщині під час пожежі у будинку ледь не загинула жінка. ВІДЕО
15.07.2017 | 08:00
«Отче наш» у Верховні Раді: чи будуть депутати молитися перед засіданням. ВІДЕО
«Отче наш» у Верховні Раді: чи будуть депутати молитися перед засіданням. ВІДЕО
14.07.2017 | 23:15
В Коломиї розпочали перевірку поліцейського через допис у Facebook. ВІДЕО
В Коломиї розпочали перевірку поліцейського через допис у Facebook. ВІДЕО
14.07.2017 | 22:45
У Миколаєві водій маршрутки напав на журналіста. ВІДЕО
У Миколаєві водій маршрутки напав на журналіста. ВІДЕО
14.07.2017 | 22:15
Українці скоро можуть залишитись без допомоги правозахисників. ВІДЕО
Українці скоро можуть залишитись без допомоги правозахисників. ВІДЕО
14.07.2017 | 21:45
У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
14.07.2017 | 21:15
У Києві лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки. ВІДЕО
У Києві лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки. ВІДЕО
14.07.2017 | 20:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.