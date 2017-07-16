На Харківщині СБУ викрила потужний канал контрабанди зброї. ВІДЕО

Функціонування потужного каналу контрабанди вогнепальної зброї в Україну викрила на Харківщині Служба безпеки України за процесуальним керівництвом прокуратури.

До складу міжнародного злочинного угруповання, причетного до організації збройної контрабанди, входили як громадяни України, так і громадяни декількох країн Європи, а також особи з подвійним громадянством. Зловмисники незаконно ввозили бойові пістолети відомих іноземних виробників, маскуючи їх під пістолети для відстрілу патронів Флобер калібру 4 мм, не заборонених до перевезення через державний кордон. В Україні контрабандна зброя реалізовувалася через Інтернет.

Співробітники спецслужби за сприяння Державної фіскальної служби затримали двох контрабандистів під час спроби незаконного ввезення 43-х пістолетів марок "Glock", "Beretta", "Colt", "Browning", "CZ", "Astra", "Bersa".

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів справи і у сховищах зловмисників вилучено ще майже 300 одиниць пістолетів, автоматів та кулеметів іноземного та вітчизняного виробництва, комплектуючі до вогнепальної зброї, знаряддя для її переробки, банківські картки. Придатність вилученої зброї до стрільби бойовими набоями буде визначена експертними дослідженнями.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 (контрабанда вогнепальної зброї) та ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ