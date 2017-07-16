Банду квартирних крадіїв-іноземців затримала поліція Харківщини. ВІДЕО

Банду квартирних крадіїв-іноземців затримала поліція Харківщини. ВІДЕО

22:00 16.07.2017

За словами начальника ГУНП в Харківській області генерала поліції третього рангу Анатолія Дмитрієва, до складу злочинного групування входили двоє громадян Грузії - чоловіки 47 та 28 років, кваліфіковані квартирні крадії раніше неодноразово судимі за скоєння аналогічних злочинів та 35-річна харків’янка. Жінка займалася збутом викраденого майна через мережу Інтернет.

В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили, що дії зазначеної групи координувалися через громадян Грузії - один з яких є «злодієм в законі». Чоловік на теперішній час мешкає у Туреччині.

Оперативники УКР ГУНП в Харківській області разом з працівниками Московського відділу поліції затримали 28-річного чоловіка під час спроби скоєння крадіжки з квартири, розташованої на вулиці Командарма Корка. У молодика було знайдено та вилучено професійне знаряддя для кваліфікованого зламу секретів замків.

По «гарячих слідах» також був затриманий 47-річний громадянин Грузії, який є організатором злочинного угруповання, до якого входив 28-річний чоловік та 35-річна жінка. Остання займалась збором інформації щодо квартир заможних осіб та виставляла так звані «мітки» з метою перевірки наявності хазяїв квартир.

За ухвалами Московського районного суду міста Харкова правоохоронці провели обшуки помешкань підозрюваних. В ході обшуків вилучені викрадені речі з квартирних крадіжок більш ніж з 40 фактів злочинної діяльності, зареєстрованих на території майже всіх районів міста Харкова, наркотичні речовини та граната «РГД-5» із запалом.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві затримали групу «клофелінщиків». ВІДЕО
У Києві затримали групу «клофелінщиків». ВІДЕО
16.07.2017 | 22:30
Банду квартирних крадіїв-іноземців затримала поліція Харківщини. ВІДЕО
Банду квартирних крадіїв-іноземців затримала поліція Харківщини. ВІДЕО
16.07.2017 | 22:00
Українці скоро можуть залишитись без допомоги правозахисників. ВІДЕО
Українці скоро можуть залишитись без допомоги правозахисників. ВІДЕО
16.07.2017 | 21:30
На Харківщині СБУ викрила потужний канал контрабанди зброї. ВІДЕО
На Харківщині СБУ викрила потужний канал контрабанди зброї. ВІДЕО
16.07.2017 | 21:00
Нападників на трансгендерів відпустили. ВІДЕО
Нападників на трансгендерів відпустили. ВІДЕО
16.07.2017 | 20:30
Кримінальний дует торгівців метадоном затримано на Черкащині. ВІДЕО
Кримінальний дует торгівців метадоном затримано на Черкащині. ВІДЕО
16.07.2017 | 20:00
У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
16.07.2017 | 19:30
За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО
За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО
15.07.2017 | 22:30
Поліція Харківщини затримала нападника на кредитні установи у зоні АТО. ВІДЕО
Поліція Харківщини затримала нападника на кредитні установи у зоні АТО. ВІДЕО
15.07.2017 | 22:00
Зібрані НАБУ докази проти депутатів у суді можуть визнати незаконними – експерти. ВІДЕО
Зібрані НАБУ докази проти депутатів у суді можуть визнати незаконними – експерти. ВІДЕО
15.07.2017 | 21:30
У Дніпрі юнак порізав кохану, увімкнув газ та залишив її помирати. ВІДЕО
У Дніпрі юнак порізав кохану, увімкнув газ та залишив її помирати. ВІДЕО
15.07.2017 | 21:00
Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
15.07.2017 | 20:30
На Харківщині нелюда засудили за звіряче вбивство подружжя. ВІДЕО
На Харківщині нелюда засудили за звіряче вбивство подружжя. ВІДЕО
15.07.2017 | 20:00
У Києві водія автокрану вбило струмом. ВІДЕО
У Києві водія автокрану вбило струмом. ВІДЕО
15.07.2017 | 19:30
На Рівненщині під час пожежі у будинку ледь не загинула жінка. ВІДЕО
На Рівненщині під час пожежі у будинку ледь не загинула жінка. ВІДЕО
15.07.2017 | 08:00
«Отче наш» у Верховні Раді: чи будуть депутати молитися перед засіданням. ВІДЕО
«Отче наш» у Верховні Раді: чи будуть депутати молитися перед засіданням. ВІДЕО
14.07.2017 | 23:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.