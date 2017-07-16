Банду квартирних крадіїв-іноземців затримала поліція Харківщини. ВІДЕО

За словами начальника ГУНП в Харківській області генерала поліції третього рангу Анатолія Дмитрієва, до складу злочинного групування входили двоє громадян Грузії - чоловіки 47 та 28 років, кваліфіковані квартирні крадії раніше неодноразово судимі за скоєння аналогічних злочинів та 35-річна харків’янка. Жінка займалася збутом викраденого майна через мережу Інтернет.

В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили, що дії зазначеної групи координувалися через громадян Грузії - один з яких є «злодієм в законі». Чоловік на теперішній час мешкає у Туреччині.

Оперативники УКР ГУНП в Харківській області разом з працівниками Московського відділу поліції затримали 28-річного чоловіка під час спроби скоєння крадіжки з квартири, розташованої на вулиці Командарма Корка. У молодика було знайдено та вилучено професійне знаряддя для кваліфікованого зламу секретів замків.

По «гарячих слідах» також був затриманий 47-річний громадянин Грузії, який є організатором злочинного угруповання, до якого входив 28-річний чоловік та 35-річна жінка. Остання займалась збором інформації щодо квартир заможних осіб та виставляла так звані «мітки» з метою перевірки наявності хазяїв квартир.

За ухвалами Московського районного суду міста Харкова правоохоронці провели обшуки помешкань підозрюваних. В ході обшуків вилучені викрадені речі з квартирних крадіжок більш ніж з 40 фактів злочинної діяльності, зареєстрованих на території майже всіх районів міста Харкова, наркотичні речовини та граната «РГД-5» із запалом.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області