Нападників на трансгендерів відпустили. ВІДЕО
Нападників на трансгендерів відпустили. ВІДЕО
Нападників на учасників лекції щодо трансгендерної рівності відпустили. Цю інформацію підтвердили в прес-службі Щевченківського управління Нацполіції Києва. Разом з тим додають, що наразі слідчі кваліфікували події у кафе Купідон, як хуліганство. Однак, додають, що пізніше можуть перекваліфікувати справу і розглядати її вже за набагато тяжчою статтею – за порушення рівності громадян. Однак трансгендери, які постраждали від нападників мало в це вірять. Цього разу їх облили фарбою та обприскали із газових балончиків. Втім кажуть, що й раніше були схожі, навіть більш жорстокі випадки, але ніхто так і не був покараний.
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