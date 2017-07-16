Українці скоро можуть залишитись без допомоги правозахисників. ВІДЕО
Українці скоро можуть залишитись без допомоги правозахисників. ВІДЕО
Скоро захищати громадян в Україні стане нікому. А все через два законопроекти, подані на розгляд до Верховної Ради самим Президентом України. Петро Порошенко вирішив – громадські організації мають подавати цілий пакет документів-звітності. Цікаво, що від інших юридичних осіб цього не вимагають. Чомусь такі зміни передбачені саме для неприбуткових громадських організацій. Зокрема, і що важливо, які працюють у сфері правозахисту.
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