У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
У Києві романтичне знайомство у інтернеті закінчилося кривавим вбивством. ВІДЕО
50–річна жінка з Київської області, що знедавна мешкала у Києві, на одному із сайтів знайомств познайомилася з 19–річним хлопцем. І ось чим для неї це обернулось.
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