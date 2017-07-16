У Києві затримали групу «клофелінщиків». ВІДЕО
У Києві затримали групу «клофелінщиків». ВІДЕО
До чого тільки не вдаються українці, аби збагатитися. Молоді дівчата запрошували своїх жертв на каву. Спілкувалися, сміялися, тобто входили в довіру. Коли бачили, що чоловік перед ними вже повністю відкритий та розслаблений, шукали вдалий момент і кидали до напою психотропні таблетки. Такий коктейль діяв миттєво. Чоловіки втрачали свідомість. У цей момент приїжджали товариші дівчат, а точніше поплічники. Саджали в автомобіль і забирали всі цінності та гроші.
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