У Києві затримали групу «клофелінщиків». ВІДЕО

До чого тільки не вдаються українці, аби збагатитися. Молоді дівчата запрошували своїх жертв на каву. Спілкувалися, сміялися, тобто входили в довіру. Коли бачили, що чоловік перед ними вже повністю відкритий та розслаблений, шукали вдалий момент і кидали до напою психотропні таблетки. Такий коктейль діяв миттєво. Чоловіки втрачали свідомість. У цей момент приїжджали товариші дівчат, а точніше поплічники. Саджали в автомобіль і забирали всі цінності та гроші.

Телеканал ЧП.INFO