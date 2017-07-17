Агента спецслужб Росії затримала СБУ у Києві. ВІДЕО

Агента спецслужб Росії затримала СБУ у Києві. ВІДЕО

23:30 17.07.2017

Агента спецслужб Російської Федерації, який намагався отримати таємну документацію у військовій сфері та завербувати представника Міністерства оборони, затримала у Києві Служба безпеки України.

Уродженець та мешканець Донецька, час від часу перебуваючи у Києві, за завданням російських спецслужб мав намір отримати інформацію про особовий склад, забезпечення, дислокацію, озброєння та переміщення вздовж лінії розмежування військових частин та з’єднань ЗСУ та Нацгвардії.

Також його цікавило постачання до України військового озброєння і техніки країнами-членами НАТО, проведення українсько-американського навчання «Сі Бриз 2017», установчі дані про офіцерів – інструкторів ЗС США, які здійснюють підготовку українських військовослужбовців.

Для цього шпигун встановив конфіденційні стосунки з колишнім офіцером ЗС України. Через нього він хотів за винагороду отримати таємні матеріали, що циркулюють в Генеральному штабі ЗСУ та установчі дані на посадовців Міноборони, які мають доступ до інформації закритого характеру.

Затриманому повідомлено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та направлено матеріали до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Агента спецслужб Росії затримала СБУ у Києві. ВІДЕО
Агента спецслужб Росії затримала СБУ у Києві. ВІДЕО
17.07.2017 | 23:30
Ув’язнених на непідконтрольних територіях заганяють у трудове рабство. ВІДЕО
Ув’язнених на непідконтрольних територіях заганяють у трудове рабство. ВІДЕО
17.07.2017 | 23:15
В Україні патронатні вихователі допомогли вже 100 дітям. ВІДЕО
В Україні патронатні вихователі допомогли вже 100 дітям. ВІДЕО
17.07.2017 | 22:45
У столиці розшукують розбійників, які вчинили вже сьомий напад. ВІДЕО
У столиці розшукують розбійників, які вчинили вже сьомий напад. ВІДЕО
17.07.2017 | 22:15
Конфлікт у с. Гатне: права 16-річного активіста порушив не лише депутат. ВІДЕО
Конфлікт у с. Гатне: права 16-річного активіста порушив не лише депутат. ВІДЕО
17.07.2017 | 21:45
У Києві в ДТП з трьома вантажівками загинув чоловік. ВІДЕО
У Києві в ДТП з трьома вантажівками загинув чоловік. ВІДЕО
17.07.2017 | 21:15
СБУ викрила координатора сепаратистської групи в соціальній мережі. ВІДЕО
СБУ викрила координатора сепаратистської групи в соціальній мережі. ВІДЕО
17.07.2017 | 21:00
Сотні людей у Дніпрі залишилися без телефонного зв’язку. ВІДЕО
Сотні людей у Дніпрі залишилися без телефонного зв’язку. ВІДЕО
17.07.2017 | 20:45
У Маріуполі хлопчик 10 років ледь не задушив себе ременем безпеки. ВІДЕО
У Маріуполі хлопчик 10 років ледь не задушив себе ременем безпеки. ВІДЕО
17.07.2017 | 20:15
Київська поліція розшукує кримінальний дует озброєних бандитів. ВІДЕО
Київська поліція розшукує кримінальний дует озброєних бандитів. ВІДЕО
17.07.2017 | 20:00
Мото ДТП у Києві, після аварії некерований байк пролетів півкілометра. ВІДЕО
Мото ДТП у Києві, після аварії некерований байк пролетів півкілометра. ВІДЕО
17.07.2017 | 19:45
У Харкові зловмисник вчинив самогубство під час втечі від охоронців. ВІДЕО
У Харкові зловмисник вчинив самогубство під час втечі від охоронців. ВІДЕО
17.07.2017 | 10:40
У Вінниці неадекватний чоловік ледь не кинувся з даху будівлі банку. ВІДЕО
У Вінниці неадекватний чоловік ледь не кинувся з даху будівлі банку. ВІДЕО
17.07.2017 | 09:32
У Вінниці затримали грабіжників, які поранили охоронця ювелірного магазину. ВІДЕО
У Вінниці затримали грабіжників, які поранили охоронця ювелірного магазину. ВІДЕО
17.07.2017 | 08:53
У Києві затримали групу «клофелінщиків». ВІДЕО
У Києві затримали групу «клофелінщиків». ВІДЕО
16.07.2017 | 22:30
Банду квартирних крадіїв-іноземців затримала поліція Харківщини. ВІДЕО
Банду квартирних крадіїв-іноземців затримала поліція Харківщини. ВІДЕО
16.07.2017 | 22:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.