У Вінниці затримали грабіжників, які поранили охоронця ювелірного магазину. ВІДЕО

У Вінниці затримали грабіжників, які поранили охоронця ювелірного магазину. ВІДЕО

08:53 17.07.2017

Вчора, близько 13 години,  троє озброєних осіб вчинили напад на ювелірний магазин по вул. Магістратській у м. Вінниці.

Злочинці поранили охоронця та винесли золоті вироби. Під час спроби втечі на автомобілі вони були затримані працівниками поліції. Члени злочинної групи підозрюються у вчиненні розбійних нападів на території  Херсонської, Черкаської та Кіровоградської області.  

 

Злочинці в медичних масках забігли до приміщення магазину та, погрожуючи зброєю охороннику, вимагали, аби він ліг на підлогу. Однак чоловік, який в минулому працював в міліції, вчинив їм активний опір, після чого нападники почали стріляти по ньому.

В результаті охоронник отримав поранення в живіт та стегно. Також чоловіку завдали ушкоджень по голові молотком. Злочинці розбили вітрини та забрали золоті вироби. Продавець магазину встигла натиснути тривожну кнопку.

Тож коли нападники намагалися втекти на  автомобілі – вони були оперативно затримані спецпідрозділом поліції неподалік місця вчинення злочину.

В машині знаходилися викрадені золоті речі. У злочинців вилучили три пістолети, ніж, рацію та інші докази їх злочинної діяльності.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, наразі троє вихідців з інших областей віком 27, 31 та 35 років затримані в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні розбійного нападу. Один з них відбував покарання за вчинення умисного вбивства, його подільники – за розбій та крадіжку.

Дії затриманих  кваліфікуються за ознаками ч.4 ст.187 (розбій). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Затриманих перевіряють на вчинення аналогічних злочинів на території інших областей. За наявною інформацією, злочинна група може бути причетною до розбійних нападів на території Херсонської, Кіровоградської та Черкаської областей.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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