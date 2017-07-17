Київська поліція розшукує кримінальний дует озброєних бандитів. ВІДЕО

Київська поліція розшукує кримінальний дует озброєних бандитів. ВІДЕО

20:00 17.07.2017

Зловмисники із закритими обличчями та у темному одягу заходять до приміщення різних закладів, де під погрозою зброї змушують та вимагають у касирів віддавати гроші.

На цей час оперативники встановили їх причетність до семи злочинів.

У червні до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що двоє чоловіків у масках вчинили розбійний напад на пункт обміну валюти. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події та вилучила дві гільзи 12-го калібру від гладкоствольної зброї та дві деформовані частини кулі, а також записи з камер відеонагляду.

Оперативники встановили, що до магазину, у якому розташований обмінник, зайшли двоє невідомих. Один із чоловіків вистрілив у вікно пункту, а після почав вимагати гроші. Згодом зловмисники втекли.

Крім того, працівники карного розшуку столиці встановили, що ця група причетна до скоєння ще шести аналогічних розбійних нападів, скоєних за останні півроку у інтернет-кафе та обмінних пунктах. У всіх випадках зловмисники погрожували зброєю та забирали гроші - від 500 до 37700 грн. За загальними підрахунками, зловмисники збагатилися на суму приблизно 80 тисяч гривень.

Зараз тривають слідчо-розшукові дії зі встановлення місця перебування злочинців та притягнення їх до відповідальності. Тож правоохоронці звертаються до громадян, хто впізнав на фото чи відео зловмисників або знають їх місцезнаходження, звернутися до поліції. На цей час є опис двох чоловіків:

Перший - на вигляд 20-25 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури, одягнений у темну спортивну куртку із капюшоном, сині джинси та темні кросівки із білими вставками на підошвах;

Другий - на зріст 170-175 см, на плечі мав спортивну сумку темного кольору із білими смугами із торцевого боку.

За даними фактами слідчими розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Нападникам загрожує позбавляння волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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